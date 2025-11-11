¿Por qué detuvieron a agricultor durante protesta en Casa Presidencial?

La Fuerza Pública justificó la detención de un agricultor durante una protesta contra el Gobierno de la República, al asegurar que este empujó a uno de sus oficiales.

Mediante un video, el director general de la Policía, Marlon Cubillo, defendió que la captura se ordenó por una aparente resistencia a la autoridad, atribuida al presidente del Comité Regional Central de las Ferias del Agricultor, Roy Fallas.

El uniformado explicó que la Fuerza Pública realizó un despliegue dirigido a garantizar la seguridad de los manifestantes y terceros, que es el que comúnmente se hace en marchas como la efectuada la mañana y tarde de este martes.

"La Policía estaba en esa labor, cuando de pronto una persona, que después se individualizó, golpea a un oficial y lo lanza contra una valla de metal. "El resultado de esta circunstancia es que cometió un delito de resistencia a la autoridad, por lo que se le aprehende y se le traslada a la Fiscalía de Flagrancia", detalló Cubillo.

Sin embargo, el diputado del Partido Frente Amplio (PFA), Jonathan Acuña, dijo a Telenoticias que lo que en realidad sucedió fue que Fallas se manifestaba pacíficamente, cuando fue agredido y aprehendido por la Fuerza Pública.

Su compañero de fracción, Antonio Ortega, calificó de arbitrario el arresto.



Fallas, quien fue llevado al Primer Circuito Judicial de San José, expresó en un video que quedó libre y fue citado para el próximo 21 de noviembre “para conocer qué va a suceder”.

“Pido no el apoyo para mi persona, sino el apoyo para el sector. Realmente la estamos pasando muy mal porque las políticas vienen orillándonos, vienen desplazando nuestra producción y la estamos pasando mal los productores. Muchos han dejado de ser productores, el año pasado se perdieron 17 mil empleos en el sector agrícola, el relevo generacional está cada vez muy lejos de ser”, indicó el agricultor.

La protesta de este martes fue convocada por 57 organizaciones sociales en defensa de la democracia y contra el autoritarismo. No obstante, el movimiento tenía una serie de consignas que incluían, por ejemplo, reclamos del agro, demandas a favor de la educación y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).