¿Por qué decenas de cipreses deben ser cortados en atractivo punto en San Rafael de Heredia?

Desde el jueves, la Municipalidad de San Rafael lleva a cabo la tala de decenas de cipreses en un concurrido punto del cantón, conocido como "El Tirol" (vea video adjunto de Telenoticias).

Ese espacio es altamente visitado precisamente por el atractivo de sus árboles, los cuales embellecen el paisaje.

No obstante, algunos de los atributos de esos árboles, como su altura, la sombra que generan y sus raíces expuestas, son parte del riesgo que una vecina de la zona alegó representan para su propiedad —que colinda con los cipreses— y su vida.

Se trata de una adulta mayor de apellido Tkachenko, quien en 2021 inició una disputa legal, que derivó en una resolución del Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de Alajuela, en la que se ordenó al ayuntamiento local cortar 65 de estos emblemáticos árboles.

Pero la tala despertó gran molestia en redes sociales, donde usuarios se pronunciaron en contra de la situación. Incluso, se hicieron algunos llamados a manifestarse desde las 7:00 a. m. de este viernes en la zona.

Uno de los asistentes, el artista Andrés Barón, explicó:

Para este manifestante, la tala es indiscriminada.

Otra asistente, Denise Moya, cuestionó qué se hará con la madera que ya fue extraída.

"Estos árboles tienen muchos años, muchas décadas aquí y nunca se han caído. No representan ningún riesgo. El hecho de que estos árboles no sean endémicos no significa que sean dañinos para el ecosistema. Estos árboles están integrados en este ecosistema y cumplen con múltiples funciones para este sistema y funciones que muchos árboles nativos no pueden cumplir.

"Esto es un atropello, una injusticia y no nos parece justo. Esto es un patrimonio para la comunidad y todos los costarricenses que vienen y disfrutan aquí con sus familias", agregó.