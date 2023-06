¿Por qué Carlos Rodríguez debe pagar una pensión provisional de ₡4 millones a Elena Correa?

"El derecho alimentario de ella está supeditado a dos elementos, uno, los ingresos que ella tiene no son suficientes para sostener su nivel de vida y dos, no tiene esa vinculación de pareja con otra persona, eso se establece en el artículo 173 del Código de Familia, que dice que entre ex cónyuges, no hay derecho, solo si la pareja tiene un nuevo matrimonio", declaró Máster Roxana Figueroa Flores, docente de la Universidad de Costa Rica y abogada litigante.