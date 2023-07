¿Por qué algunos puestos de la CCSS son “exclusivos y excluyentes”?

Sin embargo, esa lista de puestos que quedaría bajo la rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), según la Ley Marco de Empleo Público, no es compartida por el sector sindical de la CCSS.

Además, si no son exclusivos y excluyentes, los empleados que contraten tendrían un salario global transitorio, es decir, no estaría compuesto de la misma manera que el modelo actual. Esto significa que el empleado tendría que renunciar a los pluses salariales y que su salario solo podría crecer según el escenario planteado por la Regla Fiscal, el no permite los incrementos por costo de vida, por ejemplo.