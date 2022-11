¿Por qué a algunos el INS no les entrega el sticker tras pagar el marchamo?

Por Yessenia Alvarado | 11 de noviembre de 2022, 21:52 PM

Si por alguna razón usted no pudo realizar la revisión técnica de su vehículo el año anterior, puede pagar el marchamo 2023, pero no se le entregará el sticker hasta que no haya realizado la inspección vehicular.



La ventaja de pagar en ese caso es únicamente para que no le realizarán una multa a partir del primero de enero por no tener el marchamo 2023.

El decreto de amnistía por no tener la revisión técnica vehicular al día ha creado un poco de confusión.

Hay que tener claro que cobija a todas las placas en este momento, es decir, desde la 0 hasta la placa 9, ninguna placa puede ser multada por no tener la revisión técnica en este momento, pero en temas de marchamo, si paga no se le entregará el sticker hasta que la tenga al día.

Por otra parte, aunque muchos ya pagaron el marchamo 2023, la recaudación va un poco más lenta, en comparación con el año anterior.

En la Asamblea Legislativa algunos diputados harán un último esfuerzo por intentar bajar el marchamo este fin de año.

Los detalles en el video adjunto.