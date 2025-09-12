Por primera vez, fuego de la libertad subirá a la cima más alta de Costa Rica

El próximo domingo 14 de setiembre, la Antorcha de la Libertad alcanzará un nuevo hito histórico: será llevada hasta la cima del Cerro Chirripó, el punto más alto del país con 3.820 metros de altura.

Los estudiantes del Liceo de Canaán, en Rivas de Pérez Zeledón, serán los encargados de guiar la travesía.



Deidy Zúñiga Ortega, directora del Liceo de Canaán de Rivas, explicó el propósito de esta iniciativa.

“El objetivo es llevar el fuego de la libertad hasta la cima más alta de Costa Rica. Es un símbolo representativo de que hasta donde llega la especie humana en Costa Rica, o la especie animal, ahí vamos a llevar la antorcha”, señaló Zúñiga.



La actividad es organizada en coordinación con la Municipalidad de Pérez Zeledón, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y diversas organizaciones locales, así como con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

“La antorcha sube el 14 de setiembre, nosotros recibimos primero el fuego en el parque de Pérez Zeledón, se hace un recorrido de antorcha de ahí hasta la Georgina, luego hasta la plaza de San Gerardo de Rivas que es donde está el acto protocolario y a eso de las 9 a. m. comenzaremos a subir hasta la cima del Cerro Chirripó”, comentó Zúñiga.



En la travesía participarán alrededor de 100 personas, entre ellas pioneros de la comunidad, adultos mayores, Cruz Roja, Bomberos Forestales, Comité Cantonal de Deportes, personal del Parque Nacional Chirripó, la Asociación de Desarrollo de San Gerardo, arrieros, atletas reconocidos como Ligia Madrigal (primera tica en escalar la cima del Everest), representantes de la Universidad Nacional (UNA), el Banco Nacional y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Todos ellos van a hacer que la antorcha llegue hasta Base Crestones para luego llegar a la cima de 3.820 metros de altura”, recalcó Zúñiga.

El fuego de la Independencia ingresará a Costa Rica este sábado 13 de setiembre por Peñas Blancas, procedente de Nicaragua.

Yafeth Matías Moya León, estudiante de décimo año del Liceo Experimental Bilingüe La Cruz, en Guanacaste, será el primero en portar la Antorcha Centroamericana de la Libertad en suelo costarricense.

