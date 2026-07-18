Por falta de médicos, suspenden cirugía a paciente que tenía 2 años esperando procedimiento

Glenda Cabrera, una paciente del hospital Calderón Guardia, se llevó la sorpresa de que la cirugía que tendría este mes fue suspendida.

Cabrera esperaba el procedimiento desde hace 2 años, y en junio le avisaron que por fin iba a ser intervenida.

La mujer recibió los documentos para ser internada y presentó los donadores de sangre que le pidieron, pero de último momento le avisaron la decisión.

"Lamentablemente recibo con gran tristeza, una llamada donde me comunican que se me canceló la cirugía porque no hay salas", dijo.

La paciente sufre por un mioma, un tumor benigno en el útero, que le provoca sangrados abundantes y dolores que la hacen acudir con frecuencia a Emergencias.

Sin quirófanos.

Tania Jiménez, directora interina del hospital, explicó que la falta de anestesiólogos los obligó a cerrar ocho quirófanos.

La médico añadió que, ante esto, deben aplicar el criterio de prioridad, para pacientes con cáncer, urgentes o con sentencias de la Sala Constitucional.

Según Jiménez, recientemente renunciaron cuatro especialistas en anestesia y esto les impide tener el personal necesario para abrir todas las salas.



