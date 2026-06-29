Polvo del Sahara pone en alerta a personas con alergias y asma

Si usted es alérgico o padece asma, preste mucha atención. La llegada del polvo del Sahara al país podría provocar un aumento en las molestias respiratorias durante los próximos días (ver video adjunto de Telenoticias).

Las diminutas partículas que viajan desde el desierto africano pueden permanecer suspendidas en el aire e ingresar fácilmente a las vías respiratorias. Esto puede causar estornudos, congestión nasal, irritación en los ojos, tos e incluso desencadenar crisis asmáticas en personas sensibles.

Si debe salir de casa por periodos prolongados, el uso de mascarilla puede ayudar; sin embargo, la recomendación es consultar siempre a un médico.

Por eso, los doctores recomiendan evitar actividades al aire libre cuando la concentración de polvo sea alta, mantener puertas y ventanas cerradas en la medida de lo posible, hidratarse constantemente y continuar con los medicamentos recetados para controlar alergias o enfermedades respiratorias. Y en caso de presentar síntomas fuertes, no dude en visitar el centro médico más cercano.

La prevención será clave mientras se mantenga la presencia del polvo del Sahara sobre el territorio nacional.