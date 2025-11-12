Policías que auxiliaron a bebé en botadero reciben medalla al alto valor y entrega

Por demostrar un acto de heroísmo y compromiso con el deber, el oficial de la Fuerza Pública Francisco Quirós Campos fue condecorado con la medalla Cruz de Oro al Valor y Honor, tras rescatar a un recién nacido abandonado en un basurero clandestino en Hatillo, San José.



El reconocimiento se entregó también a los oficiales Alexander Navarro Mora, Maritza Martínez Pérez, Luis Madrigal Morales y Hugo Salas Agüero, quienes colaboraron en el rescate.

La distinción fue otorgada por la Dirección Regional Central de San José de la Fuerza Pública, durante la conmemoración del 76 aniversario de la institución, realizada este miércoles.



El homenaje se llevó a cabo pocas horas después del hallazgo del bebé, quien fue localizado gracias al aviso de un ciudadano que, al observar una patrulla, informó haber escuchado el llanto de un menor. Los oficiales acudieron al sitio y confirmaron que el pequeño se encontraba dentro del basurero, por lo que procedieron a rescatarlo y trasladarlo al Hospital Nacional de Niños para su valoración médica.



El oficial Quirós relató que, al encontrar al bebé, no dudó en abrigarlo con su pecho dentro del uniforme, debido al frío que presentaba.

“No lo pensé dos veces al saber que había una vida en juego. Solo lo acogí en mi pecho, pues se sentía muy frío”, expresó Quirós.

Según el Hospital Nacional de Niños, el bebé tiene entre cuatro y cinco días de nacido. “Tiene buena condición, venía frío, pero ya se calentó y alimentó”, dijo el doctor Carlos Jiménez, director del centro médico.