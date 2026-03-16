Policías niegan denuncia por supuesta golpiza y abuso sexual en Liberia, según ministro

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, dice que oficiales de la Fuerza Pública niegan tener relación con una denuncia por una presunta golpiza y abuso sexual contra una pareja de novios, ocurrida durante las fiestas de Liberia, Guanacaste, el pasado 7 de marzo.

“El reporte que tenemos es que la Fuerza Pública llega a posteriori, una vez que ha intervenido la seguridad privada; nosotros tenemos la declaración de nuestros efectivos de Fuerza Pública, indicando que no tienen conexión con los hechos y estos informes los hemos aportado como prueba al expediente judicial, que en este momento está indagando justamente la denuncia presentada por estas personas”, manifestó Zamora.

El jerarca agregó que el caso se encuentra, en este momento, bajo investigación judicial.

“Hay un tema de seguridad privada (también dentro del campo ferial) y un tema de Fuerza Pública. En esos detalles presentados ante las autoridades judiciales no puedo incurrir, porque es mencionar elementos que están bajo la protección del 295 del Código Procesal Penal; eso lo valorará el fiscal correspondiente y nosotros estamos cumpliendo con aportar toda la evidencia de nuestra parte”, señaló Zamora.

La denuncia fue presentada por un joven de 24 años ante autoridades judiciales por un presunto abuso de autoridad ocurrido la noche del sábado 7 de marzo en las fiestas de Liberia, en Guanacaste. El denunciante también aseguró que su novia, aparentemente, fue víctima de abuso sexual por parte de oficiales.



El joven, identificado como Marvin Mora, relató a Teletica.com que los hechos ocurrieron entre las 11 p. m. y la medianoche dentro del campo ferial, cuando se encontraba con su pareja, quien lo visitaba desde Cartago.



La mujer, Mariana Rivera, de 21 años, indicó que mientras buscaban un lugar para comer se produjo una riña dentro de uno de los bares instalados en el campo ferial, lo que provocó que varias personas comenzaran a salir del sitio. “Comienzo a ver que toda la gente empieza a salir corriendo y se meten varios policías”, relató.



De acuerdo con su testimonio, mientras los oficiales pedían a las personas que se retiraran del área para abrir un perímetro, uno de ellos se acercó a ella y, según afirma, la tocó de forma inapropiada. “Me aparece un señor de la Fuerza Pública que, en lugar de empujarme, me agarró directo de los senos y me los apretó en varias ocasiones para hacerme hacia atrás”, declaró.



Rivera señaló que en ese momento quedó en estado de shock. Según su versión, el mismo oficial volvió a tocarla, lo que provocó la reacción de su pareja. “Mi novio les dijo que respetaran, que no tenía por qué tocarme así”, afirmó.



La mujer agregó que posteriormente ambos fueron separados por los oficiales y que su novio fue reducido en el sitio. “Cuando vuelvo a ver hacia atrás, lo tienen en el piso, alrededor de él hay cinco o seis policías y comienzan a pegarle, lo patean y le dan con las varas policiales”, relató.



El caso actualmente se mantiene en manos de la Policía Judicial.