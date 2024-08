Policías especializados operarán escáneres portátiles antinarcóticos en Costa Rica

Diez escáneres móviles antinarcóticos de última tecnología, donados por la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, serán desplegados en todo el territorio nacional por un equipo policial especializado.



Telles también anunció que, en los próximos meses, a finales de año, serán donados otros escáneres para contenedores de carga en Japdeva (Limón) y Caldera (Puntarenas), valorados en casi 17 millones de dólares. “También se capacitará y se acompañará de manera técnica a los trabajadores portuarios para combatir el tráfico ilícito de narcóticos”, agregó.

Para el presidente de la República, Rodrigo Chaves, este es un día para celebrar y luchar contra el “cáncer del narcotráfico y crimen organizado”.

“Hace un año, iniciamos el programa de escáneres en Moín, pero no solo fue eso, también drones, buzos y mucho más, en un esfuerzo nacional para detener el narcotráfico. La Operación Soberanía está funcionando y ahora andará en todo el país, no solo en Limón.

“Vamos a poner una muralla de tecnología alrededor de este país porque si los narcotraficantes no pueden montar su veneno en un contenedor que va a Estados Unidos o Europa, no ganan plata, y si no la ganan no van a traer la cocaína y se la van a llevar a otro país”, mencionó Chaves.