Policía refuerza operativos para frenar ingreso y venta ilegal de pólvora

La Policía de Fronteras y el Ministerio de Seguridad Pública intensificaron los operativos para frenar el ingreso y la comercialización de pólvora ilegal en el país, un problema que se incrementa cada diciembre debido a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

En lo que va del año, las autoridades han decomisado 250 mil unidades de pólvora, la mayoría en cantones fronterizos del norte como Upala, Los Chiles y La Cruz. Solo en Upala se han confiscado cerca de 160 mil unidades, según datos oficiales (ver video adjunto en la portada).

Los operativos se concentran en pasos no habilitados, donde cada temporada aumenta el ingreso irregular de artículos pirotécnicos provenientes principalmente de Nicaragua. Las autoridades advierten que estos productos suelen fabricarse sin cumplir estándares de seguridad y se transportan de forma riesgosa, incluso en buses o vehículos sin permisos, poniendo en peligro a pasajeros y conductores.

Además, recuerdan que la venta de pólvora solo está permitida en comercios autorizados, que cuentan con aval del Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Salud y las municipalidades. En contraste, los productos ilegales suelen venderse de forma ambulante y presentan empaques rudimentarios o sin certificación.

Durante los últimos operativos en Upala, la Policía de Fronteras interceptó a dos hermanas de apellido Ávalos y a un sujeto de apellido Blanco, quienes transportaban pólvora ingresada desde Nicaragua. En total se les decomisaron luces de bengala, “tric y traques”, bombetas, dinamita artesanal y juegos pirotécnicos conocidos como Magical Shot. Todos fueron remitidos a la Fiscalía.

Las autoridades hacen un llamado a la población para adquirir solo productos regulados y evitar riesgos de quemaduras, incendios o accidentes durante las festividades.



