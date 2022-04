Policía: “No me llegó salario y el Juzgado de Pensión Alimentaria no va a esperar a que pague”

Cristian Cubillo, oficial de la Fuerza Pública, no recibió el salario correspondiente al mes de abril. Asegura que tiene que pagar pensión, pero está preocupado porque el Juzgado no va a esperar a que él haga ese trámite.



El policía, quien está destacado en la delegación de Matina, Limón, conversó con Teletica.com y contó que en el Departamento de Planillas del Ministerio de Seguridad Pública le dijeron que por los problemas de hackeo en Hacienda no se pudo hacer el desembolso.

“Siempre, un día antes en la noche, se realizan los depósitos, pero el día de hoy me di cuenta que no me pagaron y a algunos compañeros tampoco les llegó. En el Departamento de Planillas lo único que me expresaron fue que por los problemas de hackeo muchos funcionarios se quedaron sin salarios porque no se puede ingresar al sistema y no saben cómo hacer el depósito.