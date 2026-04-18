Policía encuentra varias dosis de droga y una cuchilla en colegios de Desamparados

Un total de 16 puchos de marihuana, una pipa cargada con esa droga y hasta una pastilla rosada de MDMA o éxtasis.

Ese es el balance de decomisos de drogas que hizo la Fuerza Pública durante un operativo por varios colegios de Desamparados, cuyos nombres no fueron precisados.

A ello debe sumarse el hallazgo de un arma blanca tipo cuchilla, según información proporcionada este sábado por la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

La inspección de la Policía fue previamente coordinada con las autoridades educativas e incluyó la participación de la Unidad Canina de la Fuerza Pública.

Ello como parte de las acciones enfocadas en la prevención de la violencia, así como el consumo y venta de drogas dentro de los centros educativos.

Se espera que acciones de este tipo se realicen nuevamente en estas casas de enseñanza, así como en otras en el resto del territorio nacional.