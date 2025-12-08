Policía detiene a varios sospechosos por crimen de Geiner Zamora

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de la detención de varias personas vinculadas, en apareciencia, con el homicidio del agente Geiner Zamora, ocurrida en enero anterior en un bar de Guápiles, provincia de Limón.

La operación policial, llevada a cabo durante este lunes por la madrugada, incluyó 14 allanamientos y el arresto, hasta el momento, de más de media docena de personas, entre ellas dos mujeres.

La intervención policial dejó siete personas detenidas. Todas quedaron a la orden del Ministerio Público.

El crimen ocurrió a inicios de enero anterior, cuando Zamora, quien también era subjefe de la delegación de Guápiles, fue emboscado mientras estaba en un bar de la localidad.



Homicidio por presunto conflicto narco

Zamora fue atacado el 31 de enero, pasadas las 9:00 p.m., mientras comía en un bar–restaurante en Guápiles. El gatillero, quien habría salido desde Toro Amarillo en una bicimoto, ingresó al local, le disparó y huyó hacia el sector de Los Lagos, donde abandonó la bicimoto y parte de su ropa antes de escapar a pie.

La investigación señala que el crimen "habría sido ordenado por una estructura criminal dedicada al tráfico local de drogas". Dado que el subjefe del OIJ lideraba investigaciones vinculadas a esta banda, ese sería el presunto móvil del ataque.

El agente fue trasladado al Hospital Calderón Guardia, donde permaneció cuatro días en condición crítica hasta fallecer el 4 de febrero, tras presentar daños cerebrales irreversibles.

El operativo de esta madrugada

Los allanamientos iniciaron antes de las 4:00 a.m. en 9 viviendas en Pococí, una bodega usada para almacenamiento de droga en Jiménez, una vivienda en La Rita, una vivienda en Siquirres y dos aposentos en centros penales de Alajuela.

Durante las diligencias, los agentes decomisaron evidencia relacionada con el funcionamiento de la organización criminal, cuyo liderazgo estaría conectado con estructuras delincuenciales investigadas desde principios de año.

La hipótesis policial enlaza este caso con una banda que opera desde Turrialba, liderada por un sujeto de apellido Núñez, alias "Coco Pastilla", contra la cual Zamora desarrollaba una investigación. Días después del homicidio, ya habían sido detenidos otros involucrados, incluido un exagente judicial de apellido Delgado, conocido como "Mr. Músculo".

Las autoridades mantienen activa la investigación para determinar la participación de cada uno de los capturados en la planificación y ejecución del crimen.