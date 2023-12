Policía de Tránsito revela cuáles son las tres multas más frecuentes en fin de año

Multas por no portar la documentación necesaria al conducir, por cometer infracciones a la demarcación y por manejar tras haber consumido alcohol son las más frecuentes que realiza la Policía de Tránsito durante la época de fin de año.

Por no portar la licencia de conducir, la multa es de ₡26.000; por no tener la revisión técnica, ₡61.000; y por no circular con el marchamo ₡124.000: este último rubro aumentará de precio el próximo año.