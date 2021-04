Policía de Tránsito no es suficiente para vigilar Circunvalación, dice Cosevi

Pese a tener los recursos económicos necesarios y una adjudicación en firme, el llamado Sistema de Control para la Movilidad (Sicom), que promete traer de vuelta la video vigilancia a las carreteras del país, sigue sin dar signos de avance.

El proyecto debía entrar en operación en este 2021, pero la falta de refrendo a su contrato por exceder los límites presupuestarios que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas lo mantiene en un punto muerto.



Ahora, a pocos meses de que la actual administración cierre finalmente el anillo de Circunvalación, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) adelanta su preocupación por el aumento en la velocidad que el viaducto traerá consigo y la falta de recurso humano para vigilar esos y otros irrespetos a la ley.

Su director, Edwin Herrera, conversó con Teletica.com respecto a esa preocupación y el estado actual de la iniciativa.

¿En qué punto está el proyecto del Sicom?



El Consejo Nacional de Seguridad Vial (Cosevi) pasó este año al presupuesto nacional y al suceder esto la ejecución depende de los lineamientos del Ministerio de Hacienda, entonces nosotros el año pasado intentamos financiar el proyecto pero Hacienda no lo autorizó. Este año estamos intentando lo mismo, el señor ministro del MOPT le envió un oficio a Hacienda explicando que necesitamos el dinero para financiar el proyecto y que el Cosevi, en su fondo libre, tiene los recursos suficientes para hacerlo, pero que necesitamos que nos permitan, mediante un presupuesto ordinario o extraordinario, ejecutarlo. Este año, con el tema de la pandemia, Hacienda no ha dado respuesta al oficio y nos mantenemos a la espera. Hemos insistido en que este proyecto no busca generar dinero, nos interesa salvar vidas. El Cosevi no va a ganar nada, pero el país sí, especialmente ahora que se va a terminar la Circunvalación.

Esa partida no autorizada era de ₡13 mil millones. ¿Qué pasa con ese dinero entonces?

El dinero estaba, pero pasó a ser superávit porque no se pudo utilizar para Sicom y este año salió la Ley Pagar, entonces tuvimos que trasladar esos ₡13 mil millones. Ya aportamos como institución a la deuda del país, pero todavía tenemos en el fondo libre los casi ₡22 mil millones que cuesta el proyecto como inversión inicial, pero mientras Hacienda no nos permita usarlos no podemos comenzar.

¿El costo del proyecto ha variado con el precio del dólar (el monto original era $55 millones)?

Corresponde al tipo de cambio, habrá que ver cuánto valía el dólar al momento de la adjudicación, ahora mismo no podría decirlo.

¿El hecho de que el proyecto no avance supone un problema contractual para Cosevi?

El contrato está firmado y falta el refrendo. La parte adjudicataria tiene derechos sobre ese contrato, el interés de ambas partes es honrarlo, pero mientras Hacienda no nos dé luz verde para usar el fondo de seguridad para esa aplicación no podemos hacerlo aunque signifique un ahorro. El mejor ejemplo son las agujas del tren, el primer año de su aplicación se pagaron, porque ese año hubo cero muertes con el tren, está pago. Supongamos que cada persona que muere en un accidente de tránsito valiera $500 mil para la sociedad, que es un número bajo, son solo 110 personas las que tenemos que salvar.

Pero mientras no inicie el proyecto por una situación no atribuible al consorcio adjudicado, ¿Podrían pedir una indemnización?

Ellos tienen derechos contractuales, pero eso lo tendría que decir un tribunal costarricense.

¿Pero el contrato tiene una cláusula al respecto?

No señor, pero si un juzgado dice lo contrario es otra cosa.

¿Hay un plazo máximo para el proyecto? ¿Se podría caer ante esa falta de refrendo?

Históricamente hay refrendos que han tardado dos, tres, cuatro años... Lo que pasa es que en Cosevi no estamos acostumbrados a eso; pero bueno, para mí no es una amenaza todavía que eso suceda. Si lográramos convencer a Hacienda para 2022 sería genial.

Si la partida se incluyera para 2022, ¿Cuándo iniciarían?

Si el presupuesto se aprobara en setiembre nosotros lo presentamos y podríamos arrancar de una vez, lo mismo que si se incluyera en uno extraordinario de este 2021, iniciamos al día siguiente perfectamente.

El TSE y los ministerios de Justicia, Gobernación y Seguridad Pública lograron presionar a los diputados por la aprobación de partidas extraordinarias. ¿Cosevi ya lo intentó con Sicom?

No, porque mientras Hacienda no dé luz verde no podemos dar ese paso.

¿Todavía ve posible lograr ese visto bueno pese al continuo rechazo?

Yo mantengo la esperanza porque estoy convencido de que este proyecto salva vidas y podemos convencer a cualquiera de eso. Hay elementos de seguridad vial aplicados, no es un tema de cobrar dinero, es aplicarlo en puntos estratégicos que vienen a resolver problemas y temas de todo el transporte del país, incluida la planificación sectorial. Este es un proyecto integral que insistimos que tiene que darse, hoy mañana o dentro de 10 años. Europa lo tiene hace más de 10 años, hay que caminar hacía ahí, no podemos seguir supeditando la vigilancia completa de las calles a la Policía de Tránsito, hay temas que no puede un humano estar todo el tiempo ahí. El control de velocidad es un tema estático, es tan fácil como identificar la posición entre un punto A y un B para determinar si la persona cumplió o no los límites de velocidad, es simple, distancia entre tiempo, entonces es matemática simple y documentada.

El ministro de Transportes ya dijo que no hay posibilidad de llenar la faltante de oficiales de Tránsito que actualmente existe. ¿Presionarán por esa vía?

Ya lo hablamos y efectivamente cumple esos parámetros: No hay plata no hay más oficiales, está bien, pero entonces concentremos a los humanos en tareas donde realmente son necesarios, por ejemplo un tema de alcohol, un tema de piratería. Pero este sistema puede revisar hasta marchamos como control cruzado.

¿Ya agotaron la vía política para buscar el refrendo?

Yo me someto a mi superior que es el señor ministro, el que tiene que tomar esa decisión es él. Sé que ha tenido comunicaciones con el señor Presidente y Hacienda, pero desconozco realmente la respuesta, si se atienden otras cosas primero o no sé, preferiría que respondan ellos.

¿El proyecto ya incluía todos los tramos nuevos de Circunvalación?

Sí, de hecho el proyecto ya incluye el anillo completo, más otros puntos como el kilómetro 2 de la ruta Guadalupe, que acabamos de determinar es uno de los 11 kilómetros más mortales del país, por ejemplo. Pero recordemos que Circunvalación va a ser un viaducto dentro de poco y eso a nosotros nos tiene muy preocupados, porque la velocidad de operación va a ser muy alta. Hoy ya es muy alta, pero no tenemos datos exactos porque precisamente no hay estudios.

¿Cómo lo saben?

Porque sí hemos observado que la velocidad ha aumentado con los pasos a desnivel. Hay sanciones de 160 y más kilómetros por hora y no estamos hablando de que pasa a las 10 de la noche, por eso es nuestra preocupación.

¿Para un viaducto así es suficiente con la vigilancia de la Policías de Tránsito?

No, porque ya la Policía de Tránsito de por sí tiene un déficit de personal y el anillo es muy amplio, sin contar que esos oficiales son para todo el país.

¿Cumplido el anillo de Circunvalación no se podría entonces vigilar?

Pienso que todo tiene un paso y una cronología a seguir, es necesario que Sicom esté habilitado cuando se termine el anillo, por eso no me preocupa tanto si lo hacemos para 2022, porque estaríamos preparados que esos sistemas alerten de exceso de velocidad por ejemplo.

¿Pero estarán a tiempo?

A ver, La Bandera está prevista para abril de 2022, La Uruca no se ha terminado… Todo eso se va terminar en 2022, entonces todavía estamos a tiempo.

¿Cuánto tiempo tardarán en poner en marcha el proyecto una vez iniciado?

365 días. Al día 366 podríamos empezar a sancionar velocidad temeraria que es lo primero, al poco tiempo después vendrán otros temas como semáforos en rojo, altos, restricción, marchamo… Los equipos tienen todas esas capacidades, pero esas sanciones no serán inmediatas.