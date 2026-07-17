Policía de Tránsito festeja este viernes 100 años de servicio

La Policía de Tránsito de Costa Rica celebra este viernes un importante hito al cumplir 100 años de existencia, consolidándose como uno de los cuerpos policiales más emblemáticos del país y pieza clave en la seguridad vial nacional.

La institución nació en 1926 bajo el nombre de Dirección General de Tráfico, razón por la cual durante décadas los costarricenses popularizaron el término "los tráficos" para referirse a los oficiales encargados de velar por el orden y la seguridad en las carreteras.

Como parte de la conmemoración del centenario, este viernes se realizará un acto oficial que reunirá a representantes de las diferentes oficinas regionales de la Policía de Tránsito de todo el país.

La actividad contará con la participación de autoridades del Poder Ejecutivo, quienes se sumarán al reconocimiento de un siglo de labor al servicio de la ciudadanía, destacando el compromiso de miles de oficiales que, a lo largo de estos 100 años, han contribuido a fortalecer la seguridad en las vías nacionales.

Durante su historia, la Policía de Tránsito ha evolucionado junto con el crecimiento del parque vehicular y la modernización de la infraestructura vial del país, adaptando sus funciones a los nuevos desafíos en materia de movilidad, prevención de accidentes y cumplimiento de la legislación de tránsito.

El aniversario representa un reconocimiento a la trayectoria de una institución que ha acompañado el desarrollo de Costa Rica durante un siglo y que continúa desempeñando un papel fundamental en la protección de conductores, pasajeros y peatones.



