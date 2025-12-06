Policía alerta cobros de ₡10 mil por estacionar afuera del concierto de Bad Bunny

La Policía Municipal de San José (PMSJ) alertó sobre cobros excesivos de cuidacarros en las inmediaciones del Estadio Nacional durante el concierto de Bad Bunny.

Según denunció el director de la Policía Municipal, Marcelo Solano, algunos de estos sujetos exigían ₡10.000 a los asistentes por estacionar en la vía pública.

Solano compartió en sus redes sociales fotografías que evidencian la presencia de cuidacarros en la zona.

El jerarca municipal explicó a Teletica.com que, al no existir denuncias formales ni víctimas directas, la policía no puede detenerlos, pues esta práctica se considera un trabajo informal. Sin embargo, los oficiales decomisan objetos como botellas, palos u otros artículos que puedan representar amenazas para los conductores y retiran a los cuidacarros del área.

El director agregó que la Fuerza Pública y la PMSJ se encuentran revisando los carros estacionados en las cercanías. Señaló que algunos automóviles incluso permanecen sin placas, al estar aparcados en lugares prohibidos.

La situación generó preocupación y molestia en redes sociales. Candi María Brenes comentó: “Una peste los cuidacarros, prácticamente no cuidan nada y si no les pagan te rayan el carro o hacen algo. Son unos delincuentes, yo es que ni cinco colones les doy”.

Por su parte, Marvin Rodríguez aseguró que los cobros eran aún mayores: “Pasé dos veces por el lugar y escuché que más bien estaban cobrando ₡15.000 por parquear en la calle”.

Ante estas denuncias, Solano hizo un llamado a los asistentes de conciertos y eventos masivos a evitar ser víctimas de este tipo de estafas. Recomendó no estacionar en zonas prohibidas para prevenir sanciones y la pérdida de placas de los vehículos.