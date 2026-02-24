Polémica destapada: Escuche aquí el audio del VAR sobre la última jugada del clásico

Este martes se dio a conocer el audio del videoarbitraje del clásico nacional con varias jugadas polémicas, entre ellas la última jugada del partido en la que Liga Deportiva Alajuelense pedía un penal.

La jugada ocurrió al 90+9’, cuando los rojinegros reclamaron un agarronazo de Sebastián Acuña sobre Guillermo Villalobos, así como otro posible agarrón de Pablo Arboine sobre Anthony Hernández.

De la primera, el VAR decreta lo siguiente:

"Sí hay una sujeción, una camisa estirada, pero al jugador no le genera un mayor impacto", se escucha en el audio de la sala VOR.

Sobre la otra jugada, casi ni es puesta en discusión y solo se escucha decir en la sala VOR: “El jugador se lanza a jugar el balón”.





Con esto queda clara la decisión que tomó la sala VOR que estuvo integrada por Benjamín Pineda y Octavio Jara en el AVAR.







