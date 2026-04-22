¿Podrá el precio del arroz verse afectado por el conflicto en Medio Oriente?

Un importador de arroz aseguró que, pese al conflicto en Medio Oriente, el precio del grano podría mantenerse estable en los próximos meses.

Actualmente, el costo promedio del kilo de arroz ronda los ₡800 en el mercado nacional, según la oferta publicada en las páginas web de distintos supermercados.

La crisis internacional ha generado preocupación por el aumento en el precio del combustible, el fertilizante urea y los fletes, lo que podría impactar el valor de los granos básicos en Costa Rica.

Sin embargo, el importador explicó que los inventarios disponibles y los contratos firmados previamente ofrecen tranquilidad al consumidor, al menos en el corto plazo.