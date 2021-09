Poder Judicial arremete contra Ministerio de Justicia por hacinamiento carcelario

Los jerarcas del Poder Judicial arremetieron este viernes con dureza contra el Ministerio de Justicia por la crisis de hacinamiento que enfrentan las celdas judiciales.



Las autoridades de ese poder de la República precisaron que esta semana se alcanzó el récord de 335 personas recluidas en esos espacios temporales diseñados para que los privados de libertad transiten de los centros penitenciarios a las audiencias o juicios.

Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que a la saturación histórica de las cárceles este año se ha sumado la pandemia del COVID-19, que provoca la suspensión de diferentes actos judiciales lo que provoca que las celdas se transformen “de un sitio de paso en un encarcelamiento”.

“Las celdas judiciales son de tránsito, no están diseñadas para mantener personas detenidas. La Sala Constitucional ya había dicho que no se podía pernotar ahí más de 72 horas y eso no se está cumpliendo”, dijo Cruz.