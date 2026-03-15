Poca respuesta de bancos para reflejar caída en tasas de interés preocupa al Central

La poca respuesta de los bancos y demás entidades financieras para reflejar la caída de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en los intereses que cobran a sus usuarios preocupa al Banco Central.

En una presentación realizada al sector exportador sobre perspectivas macroecónomicas para este 2026, el presidente de la autoridad monetaria, Róger Madrigal, calificó como un “riesgo” la poca transmisión que esa directriz está teniendo en el sector financiero.

“El mecanismo de transmisión tiene algunas imperfecciones. El Banco Central no fija precios, no controla precios, a fin de cuentas es una decisión del intermediario financiero cuánto le cobra a sus usuarios de crédito.

“Pueden haber varias razones: falta de competencia, riesgos, costos regulatorios... Pero creemos que es falta de competencia”, reconoció Madrigal.

La TPM es la tasa de referencia que utiliza el Central para guiar las tasas de interés que las entidades cobran por créditos, hipotecas y demás servicios.

Pero aunque esa tasa se ha mantenido a la baja desde hace cuatro años (pasó de 9% en 2022 a 3,25% en la actualidad), su incidencia en las tasas activas de las entidades ha sido escasa.

“Si nos comparamos con otros países, en Costa Rica hay poca transmisión y el Banco lo ha estudiado y lo estudia, y habrá que tomar algunas medidas, pero no es decirle a los bancos, son medidas como reducir costos, reducir barreras de entrada, promover la competencia, tecnologías más eficientes”, añadió Madrigal.

Pero, si los bancos deciden no seguir esa referencia, ¿cuál es la utilidad real del instrumento?