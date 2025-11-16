PLP rinde homenaje a su asesora Ericka Benavides, fallecida en accidente vial

El Partido Liberal Progresista (PLP) rindió este sábado un emotivo homenaje a Ericka Benavides, asesora legislativa que falleció el pasado 24 de octubre en un accidente de tránsito.

La actividad se realizó en la sede del partido, en Rohrmoser, Pavas, donde el edificio fue nombrado en su honor. Dentro de la estructura también se colocó una fotografía suya acompañada de una frase que la representaba.

El gesto busca honrar su memoria y reconocer el legado que dejó en la agrupación política, así como el impacto personal y profesional que tuvo entre sus compañeros.

Durante el acto, miembros del partido destacaron su compromiso, su cercanía y el aporte que brindó al trabajo legislativo hasta su fallecimiento.

El PLP reiteró que este homenaje pretende mantener vivo el recuerdo de Benavides y acompañar a su familia y seres queridos en este proceso.

