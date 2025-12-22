Plazo límite se cumplió: Trabajo ya recibe denuncias por no pago del aguinaldo

El plazo legal para el pago del aguinaldo ya venció y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social comenzó a recibir denuncias de personas trabajadoras que no recibieron este derecho o lo recibieron de forma incompleta.

Según confirmó el viceministro de Trabajo, Alexander Astorga, solo en las primeras horas ya se contabilizan 55 denuncias por incumplimiento en el pago del aguinaldo. Las quejas empezaron a ingresar desde el domingo, tanto por medios digitales como por canales de atención directa (ver nota adjunta de Telenoticias).

Las autoridades recordaron que no solo pueden denunciar quienes no recibieron el aguinaldo, sino también aquellas personas a las que se les pagó únicamente una parte, en tractos, o a quienes se les hizo un cálculo incorrecto del monto.

Para presentar la denuncia, las personas pueden ingresar al sitio web del Ministerio de Trabajo, donde encontrarán un formulario especial para este rubro, así como una calculadora que permite verificar si el pago fue correcto. Esta herramienta incluye salarios ordinarios y extraordinarios, como horas extra, feriados y otros ingresos, los cuales se suman y se dividen entre 12 de forma automática para revisar el monto del aguinaldo.

Además del sitio web, las denuncias también pueden realizarse mediante el chat institucional, la línea telefónica 800-Trabajo o de manera presencial, ya sea en las oficinas del ministerio o en los puestos de atención habilitados en lugares como la Plaza de la Cultura.

Astorga explicó que, una vez presentada la denuncia, la Inspección de Trabajo actúa de inmediato. En un plazo máximo de 24 horas, los inspectores contactan o visitan a las empresas señaladas como morosas. Por ello, es fundamental que la información del patrono incluida en la denuncia sea lo más completa posible, con direcciones, teléfonos, correos electrónicos o sitios web, para facilitar la intervención.

El viceministro advirtió que los patronos que incumplan con el pago del aguinaldo se exponen a sanciones económicas importantes. Las multas pueden alcanzar hasta los ₡10,6 millones, dependiendo de factores como la cantidad de trabajadores afectados y los montos adeudados, valoración que queda en manos de un juez.