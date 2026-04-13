Playas, volcanes y bosques de Costa Rica brillan en televisión de Países Bajos

Los paisajes naturales de Costa Rica se convirtieron en protagonistas de la televisión en Países Bajos, gracias al documental Sky High, transmitido por una de las principales cadenas de ese país europeo.

La producción, compuesta por cuatro episodios, muestra la riqueza cultural y la biodiversidad costarricense a través de recorridos por destinos como Tortuguero, La Fortuna, Monteverde y Guanacaste.

De acuerdo con proyecciones del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), cada episodio podría alcanzar hasta 750.000 espectadores y entre 1 y 3 millones de visualizaciones en una plataforma de streaming local.

Actualmente, los Países Bajos se ubican entre los principales mercados emisores de turistas europeos hacia Costa Rica, por lo que esta exposición televisiva representa una oportunidad para fortalecer la promoción del país como destino turístico.

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