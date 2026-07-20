Playa San Juanillo: el rincón de Guanacaste donde una roca divide el océano en dos

Playa San Juanillo, en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste, destaca por una formación rocosa que divide el océano en dos.

El sitio ofrece paisajes naturales, aguas tranquilas y opciones para disfrutar en familia. Telenoticias iniciará esta semana una serie especial para mostrar cinco playas imperdibles de la provincia (ver video adjunto).

Desde San José, el recorrido hacia Playa San Juanillo es de aproximadamente 270 kilómetros. La ruta pasa por el Puente de la Amistad de Taiwán y continúa hasta un camino de lastre que conduce a este poblado costero.

La principal característica de la playa es una gran roca que separa el mar en dos sectores. En la parte más alta ondea una bandera de Costa Rica. El punto también funciona como un mirador natural desde donde se aprecia la costa.

El destino permite realizar diferentes actividades. Los visitantes pueden jugar fútbol sobre la arena, descansar en la orilla, pescar y recorrer la playa. Vecinos y turistas destacan el ambiente tranquilo y las condiciones del lugar para disfrutar en familia.

Otro de los principales atractivos es el atardecer. La ubicación del cabo permite observar la puesta del sol de frente, mientras el sol desaparece en el horizonte entre las rocas y el océano.