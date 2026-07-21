Playa Rajada conquista a quienes se atreven a llegar hasta el extremo norte de Costa Rica

Playa Rajada, en el cantón de La Cruz, demuestra que la belleza de las playas de Guanacaste también está en los pequeños detalles. Desde un cangrejo ermitaño que recorre la arena hasta un atardecer que tiñe el horizonte de tonos anaranjados, este destino, ubicado en el extremo norte del país, ofrece una experiencia distinta para quienes buscan tranquilidad.

Desde Liberia, son aproximadamente 77 kilómetros hasta Puerto Soley. En el camino, la ruta atraviesa sabanas, colinas y bosque seco, con vistas hacia la bahía de Salinas antes de llegar al destino final.

Playa Rajada recibe a los visitantes con una vista hacia la pequeña isla Chancleta, que se levanta frente a la costa. La ausencia de grandes desarrollos turísticos y de aglomeraciones permite que la naturaleza siga siendo el principal atractivo del lugar.

Las olas tranquilas, la arena clara, el agua transparente y la sombra de los árboles crean un ambiente ideal para descansar. Muchos visitantes llegan para relajarse escuchando únicamente el sonido del mar, mientras disfrutan de un granizado frente a la playa.

Al lado de playa Rajada se encuentra Rajadita, divididas por una formación rocosa. Desde allí, el atardecer ofrece uno de los mayores espectáculos naturales de la zona.

Conforme el sol desciende sobre el horizonte, el cielo adquiere intensos tonos anaranjados que completan la experiencia en este rincón del Pacífico Norte.