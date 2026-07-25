Playa Danta: El rincón de Guanacaste que enamora con paisajes de estilo mediterráneo

Playa Danta es uno de esos destinos que sorprenden desde el primer vistazo.

Ubicada en Guanacaste, esta playa destaca por sus aguas tranquilas y por compartir escenario con Las Catalinas, un desarrollo urbano peatonal inspirado en los pueblos de la Riviera italiana y española.

A tan solo una hora y 20 minutos de Liberia, el paisaje combina una bahía de oleaje sereno con arquitectura mediterránea y edificios coloridos que han transformado el entorno de este sector de la provincia. Una vez allí, los visitantes deben recorrer un sendero de aproximadamente 150 metros para llegar a la playa.



Desde Playa Danta y su vecina Playa Dantita es posible disfrutar de algunas de las puestas de sol más llamativas de la zona. Estas postales naturales forman parte del atractivo que cada año lleva a miles de turistas a Guanacaste.

Ese crecimiento también se refleja en las cifras. Durante el primer semestre de 2026, el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, recibió 608.132 turistas, un 13,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, ese resultado superó el registro de cualquier primer semestre previo y las proyecciones apuntan a que este año podría cerrar con un millón de visitantes.

Más allá de sus playas, Guanacaste continúa posicionándose como uno de los principales destinos turísticos del país gracias a su oferta de volcanes, actividades de aventura, cultura y naturaleza.