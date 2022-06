Plataformas TICA y Exonet habilitadas desde este viernes al mediodía

24 de junio de 2022, 10:00 AM

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, informó que los sistemas TICA y Exonet se restablecieron este viernes al mediodía.



A partir de ese momento, el comercio nacional e internacional podrá contar con esta herramienta que le facilita las gestiones de logística para importación y exportación.

“Hacienda cumple con sus metas para poder darle al sector la oportunidad de gestionar todo esto e implementar las exoneraciones que existen hoy para la actividad productiva. TICA y Exonet tendrán sus respectivas funcionalidades y las herramientas están a disposición de los costarricenses en la misma dimensión en que estaban antes del hackeo”, dijo Acosta.

El jerarca considera que el gran perdedor de todo esto es el usuario que no tuvo, durante dos meses, las facilidades ni el mecanismo adecuado para realizar exportaciones e importaciones; sin embargo, afirma que ante los inconvenientes no se detuvieron las ventas al exterior.

“Aún no hemos podido evaluar si hay una pérdida, sino hasta realizar las gestiones completas. Para Hacienda fue un reto generar y sostener el comercio del país durante estos meses que estuvimos sin sistemas. Lo bueno que se rescata es que nunca se detuvieron los tramites de comercio internacional, no fue el óptimo, pero permitió a la gente no detener sus actividades diarias”, agregó Acosta.