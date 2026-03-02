Plan contra inundaciones en Montes de Oca tardaría hasta 4 años

Las inundaciones que afectaron a vecinos de Montes de Oca y Barrio Escalante en octubre anterior podrían repetirse este año y en los próximos cuatro, mientras se concreta una solución definitiva que actualmente analiza una mesa técnica interinstitucional.

El plan es estudiado por representantes de la Municipalidad de Montes de Oca, la Municipalidad de San José, el Instituto Costarricense de Electricidad y la Universidad de Costa Rica (UCR). Sin embargo, el proyecto podría tardar hasta cuatro años en estar listo, siempre que las partes logren ponerse de acuerdo y definan la obra como la alternativa definitiva para atender el problema (ver video adjunto en la portada).

Actualmente no existe un consenso formal entre las instituciones involucradas. Desde la UCR hicieron un llamado a acelerar el proceso para brindar una respuesta estructural a los vecinos y evitar nuevas afectaciones, especialmente en el campus universitario ubicado en San Pedro, donde también se registraron inundaciones el año pasado.

Mientras no se concrete el acuerdo y se inicien las obras, tanto residentes como instituciones permanecerán vulnerables ante eventos lluviosos intensos, como los ocurridos en octubre anterior, que provocaron anegamientos en viviendas, comercios y vías principales.

La mesa técnica continúa evaluando las alternativas, pero el plazo estimado evidencia que la solución estructural no será inmediata.



