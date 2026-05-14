Pista Oscura: Prorrogadas medidas contra exministro Mauricio Batalla

El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública prorrogó, por los próximos seis meses, las medidas cautelares que descuentan tres de los imputados en el caso de presuntas anomalías en la reparación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber (AIDQ), en Liberia.

Se trata del exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, el director general de Aviación Civil, Marcos Castillo, así como un fiscalizador de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), de apellido Villalobos.

La información la confirmó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) ante consulta de Teletica.com.

El Ministerio Público precisó que las disposiciones dictadas incluyen una prohibición para comunicarse o perturbar a testigos en el expediente 24-000454-1218-PE.

A Batalla además se le ordenó un impedimento para ingresar a las oficinas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y la Comisión Nacional de Emergencias.

En ese caso, la defensa del exjerarca, a cargo del abogado Gerado Chaves, apeló lo resuelto por considerar que las disposiciones han dejado de ser necesarias y porque, además, en la pesquisa se han aportado pruebas de cargo y pericias.

Según el jurista, su cliente no tiene ningún interés en ingresar a los despachos antes indicados y, además, no conoce a ninguna de las personas entrevistadas en el marco de la causa, de ahí que en el pasado no se opuso a las mismas medidas.

Respecto a Castillo, se dictó una prohibición para conocer cualquier asunto relacionado con la licitación 2023PX-000239-0006500001 o cualquier situación laboral de los testigos.

De igual forma, el director tiene impedimento para ingresar a las oficinas centrales de Aviación Civil.

También se le prohibió tratar cualquier asunto relacionado con la Unidad de Infraestructura Aeronáutica, en la que trabajan los antiguos miembros de la Unidad Ejecutora del proyecto que es objeto de investigación.

A Villalobos se le mantiene la orden de reubicación del puesto a uno de oficina afín a su perfil profesional y también se le ordenó abstenerse de involucrarse en el proceso cuestionado.

De acuerdo con la Fiscalía, el órgano jurisdiccional consideró que la probabilidad de la comisión del delito se mantiene, así como el peligro procesal de obstaculización, razón por la cual dictó la prórroga.

El escándalo en cuestión, que se conoce mediáticamente como "Pista Oscura", se sigue contra 15 personas y una sociedad anónima.

Para esta publicación se procuró un comentario del representante legal de Castillo, José Pablo Venegas, pero este no atendió a la llamada hecha a su celular.