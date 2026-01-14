Piques en Ruta 27: Vecinos denuncian inacción de autoridades

Vecinos de comunidades cercanas a la Ruta 27 levantan la voz contra los piques ilegales que, aseguran, ocurren cada jueves por la noche sin que las autoridades actúen (ver video adjunto de Telenoticias).

A partir de las 11 p. m., automóviles y motocicletas se adueñan de la vía, convirtiéndola en una autopista sin control. Los denunciantes afirman que, pese a las constantes llamadas, ninguna institución interviene.

Además del ruido que impide el descanso, los vecinos temen por los accidentes que podrían afectar a conductores ajenos a estas competencias ilegales, especialmente quienes regresan del trabajo a esa hora.

La falta de presencia policial y de sanciones efectivas, sumada a la debilidad de la legislación, agrava el problema. Incluso, oficiales de tránsito han tenido que recurrir a otras vías jurídicas para remitir a los detenidos a la Fiscalía.

En estos eventos se reporta consumo de licor y drogas, accidentes de tránsito, enfrentamientos entre personas e incluso detonaciones de armas de fuego, lo que incrementa la preocupación de la comunidad.