Piña costarricense recibe elogios en canal de MrBeast

Una exclusiva piña costarricense fue elogiada por youtubers en el canal secundario de MrBeast, uno de los creadores de contenido más populares del mundo. Se trata de la variedad Rubyglow, reconocida por su llamativa cáscara roja y cultivada en Buenos Aires de Puntarenas.

La fruta fue incluida en el video titulado “Probando las frutas más raras del mundo”, publicado en la cuenta MrBeast 2, que cuenta con más de 52,4 millones de suscriptores. En el clip, los youtubers destacaron el sabor de la piña nacional, que ya ha captado la atención internacional.

Una fruta única y limitada

La Rubyglow es el resultado de un cruce entre una piña convencional y una piña morada. Cada ejemplar tarda aproximadamente dos años en madurar de forma natural, lo que la convierte en una fruta altamente exclusiva y de producción limitada.

Este tipo de exposición internacional representa una vitrina valiosa para los productos agrícolas costarricenses, especialmente aquellos que combinan innovación, sabor y atractivo visual.