¿Piensa salir del país? Feria viajera trae descuentos, asesoría y trámites de visa este fin de semana

Viajar al extranjero ya no es una opción exclusiva para ocasiones especiales. La baja en el tipo de cambio, sumada a promociones y facilidades de pago, ha hecho que cada vez más costarricenses se animen a planear vacaciones fuera del país.

De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), destinos como Estados Unidos, Colombia, México y Guatemala se mantienen entre los más visitados por costarricenses que viajan por vía aérea.

Sin embargo, también se observa una tendencia creciente hacia destinos más lejanos y exóticos, impulsada por mejores condiciones económicas y una mayor oferta turística.

Ante este interés, este fin de semana se realizará la cuarta edición de la Feria Viajera, un evento que reúne agencias de viajes, hoteles, cruceros, aseguradoras y empresas de alquiler de vehículos, con ofertas y opciones para quienes planean sus próximas vacaciones.

La actividad se llevará a cabo en el Centro de Eventos Pedregal, donde además se ofrecerá asesoría gratuita, promociones especiales y acompañamiento en trámites relacionados con viajes.

Uno de los espacios destacados será el centro de orientación de visas, dirigido a personas interesadas en destinos que requieren procesos migratorios más complejos.

Actualmente, el pasaporte costarricense permite ingresar sin visa a 98 países; sin embargo, aún existen cerca de 100 destinos que exigen autorización electrónica o visa, por lo que la orientación resulta clave para los viajeros.

La feria se desarrollará este sábado 16 y domingo 17 de mayo, en horario de 10:00 a. m. a 7:00 p. m., y contará con entrada gratuita para el público.