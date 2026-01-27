¿Piensa retirar su FCL? Así se calcula este ahorro

En marzo próximo, el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) cumplirá 25 años, y con esto, se abre una nueva ventana de retiro para cientos de trabajadores asalariados.

El FCL fue creado como parte de la Ley de Protección al Trabajador (7983): se trata de un auxilio de cesantía para los empleados en caso de ver terminado su contrato laboral por cualquier motivo.

Esa misma ley estableció que cada cinco años de relación laboral ininterrumpida, los empleados tienen la posibilidad de retirar el FCL. Ese nuevo quinquenio está próximo a cumplirse.

Pero, ¿cómo saber cuánto dinero tengo en ese ahorro?

El Fondo de Capitalización Laboral se construye a partir de un aporte mensual que realizan los patronos, equivalente al 1,5% del salario del trabajador, más los rendimientos que las diferentes operadoras obtengan por las inversiones de esos recursos.

El monto a depositar corresponde al saldo acumulado al último día del mes en que se cumplen cinco años continuos de relación laboral con el mismo patrono.

La forma más sencilla de conocer el monto ahorrado es consultarlo directamente con la operadora de pensiones que administra su FCL.

De manera automática, los trabajadores son afiliados al fondo de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC-CCSS), pero esto puede cambiar a gusto de cada cotizante.

Cada patrono tiene la obligación de remitir el aporte mensual al Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) para que este último lo envíe a la operadora correspondiente.

Es importante aclarar que el retiro de esos fondos solo se puede realizar mediante previa solicitud del trabajador, nunca de manera automática. La recomendación de las operadoras es que si usted no necesita ese dinero, lo mantenga ahí para que siga ganando rendimientos.

Cumplidos los cinco años, el trabajador tiene la posibilidad de retirarlo en el momento en que guste. Esos fondos no son embargables.

Otro dato relevante es que no se pueden hacer retiros parciales; es decir, o se retira la totalidad o se mantiene completo.