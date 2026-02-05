Piden tres meses más de suspensión para Rándall Zúñiga

La Inspección Judicial solicitó extender por tres meses más la suspensión del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga.



La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó a Teletica.com que dicha instancia elevó la solicitud para mantener separado del cargo al jerarca de la Policía Judicial, quien enfrenta, desde finales del año anterior, varias denuncias de presunta violación.

“Se confirma que la Inspección Judicial solicitó la prórroga de suspensión por tres meses más. Corte Plena conocerá esta solicitud oportunamente. La fecha exacta no la tenemos aún”, señaló el Poder Judicial.

Los magistrados de la Corte Plena habían decidido el miércoles 29 de octubre de 2025 suspender por 15 días naturales al director del OIJ por estos hechos. Posteriormente, la tarde del lunes 17 de noviembre del mismo año, se acordó de manera unánime ampliar por tres meses la medida provisional, la cual vence el próximo 17 de febrero de 2026.



La suspensión se adoptó luego de que los magistrados conocieran un informe preliminar emitido por el Tribunal de la Inspección Judicial (TIJ), con el fin de permitir que la investigación administrativa avance hasta contar con todos los elementos necesarios para una determinación final.



Zúñiga es investigado penalmente tras la recepción, por parte del Ministerio Público, de al menos tres denuncias distintas por delitos de índole sexual. En todas las causas se investigan supuestos hechos de presunta violación contra mujeres mayores de edad, así como el supuesto contagio de una enfermedad venérea.



El cargo que dejó Zúñiga es ocupado actualmente y, de manera interina, por Michael Soto.

