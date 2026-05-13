Piden prorrogar tres meses más la suspensión de Rándall Zúñiga en el OIJ

El abogado defensor de Rándall Zúñiga confirmó este miércoles a Teletica.com que la Inspección Judicial solicitó a Corte Plena suspenderlo por tres meses más como director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).



La oficina de prensa del Poder Judicial informó el martes que el Tribunal de la Inspección Judicial ya remitió a la Corte Plena el expediente disciplinario de Zúñiga, el cual se espera sea analizado el próximo lunes 18 de mayo.

“El expediente disciplinario fue trasladado el pasado 7 de mayo de 2026, luego de concluir la etapa de instrucción desarrollada por la Inspección Judicial”, indicó la institución.

Zúñiga fue separado de su cargo desde el miércoles 29 de octubre de 2025. Posteriormente, esa medida cautelar fue prorrogada en febrero por un periodo adicional de tres meses.

“En este tipo de casos uno da por un hecho que se le va a ampliar por tres meses más la suspensión del cargo, esto es normal en este tipo de procesos. Y efectivamente ayer (martes) me llegó la notificación donde la Inspección Judicial pidió la prórroga de las medidas. De ser aprobada en Corte Plena, a partir del 19 de mayo, correrían los otros tres meses.

“Don Rándall está tranquilo, nosotros hemos atendido la defensa técnica con creces, nos hemos provisto de suficiente prueba. En este tipo de procesos quienes litigamos en el derecho disciplinario estamos acostumbrados a que este tipo de resoluciones sean aprobadas. Don Rándall conoce su condición funcional, pero insisto; que se adopten este tipo de medidas es normal”, indicó Saúl Umaña.

Umaña indicó también que tanto él como Zúñiga permanecen a la espera de la resolución final del proceso.

“Don Rándall y yo estamos a la espera que se resuelva por el fondo, creemos que va a ser satisfactorio para los intereses de él. La Corte ya designó a un magistrado que va a ser el magistrado oponente que va a discutir en Corte Plena todo este tema y estamos a la espera de la resolución final”, manifestó el litigante.

La separación temporal de Zúñiga como jerarca de la Policía Judicial responde a varias denuncias presentadas en su contra por presunta violación a mujeres, casos que actualmente permanecen bajo investigación.



Mientras se resuelve su situación jurídica, la dirección del OIJ ha permanecido de manera interina bajo la responsabilidad de Michael Soto.

