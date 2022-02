Pese a advertencias de cierre, Hacienda dice que 9-1-1 tiene suficientes recursos para operar

Pese a las continuas advertencias de una posibilidad de cierre, el Ministerio de Hacienda asegura que el Sistema de Emergencias 9-1-1 tiene suficientes recursos para operar y lo invitó a “realizar la priorización correcta” de sus gastos para no afectar su funcionamiento.



En respuesta a consultas de Teletica.com, la cartera dijo que no es posible eximir al servicio de la regla fiscal por ser esta un mandato legal, aunque la insistencia de este ha sido que esa disposición se haga vía reforma legal.

“En este momento se aplica la legislación vigente (Ley No. 9635), por lo que no es posible eliminar la aplicación de la regla fiscal; sin embargo, con los recursos asignados para el 9-1-1 en el presupuesto del año 2022, corresponde a la Dirección de dicha institución realizar la priorización correcta de los gastos a fin de no afectar su funcionamiento”, afirmó Hacienda.