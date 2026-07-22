Perú donará 3 mil ampollas para tratar papalomoyo ante escasez en Costa Rica

Costa Rica recibirá una donación de 3.000 ampollas de antimoniato de meglumina, medicamento utilizado para tratar la leishmaniasis, conocida popularmente como papalomoyo, informó este miércoles el Ministerio de Salud en un comunicado de prensa.



La donación fue confirmada por el Gobierno de Perú y forma parte de las gestiones de cooperación internacional impulsadas por las autoridades costarricenses para enfrentar la escasez de este tratamiento en el país.



Según la cartera, la obtención del medicamento ha sido resultado de coordinaciones realizadas con varios países de la región, entre ellos Brasil, Perú y Guatemala.



"Esta donación representa un importante avance en los esfuerzos realizados por el Ministerio de Salud para garantizar la disponibilidad del tratamiento", indicó la institución.

La noticia surge en medio de las dificultades que han enfrentado pacientes para acceder al medicamento a través de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Recientemente, Telenoticias dio a conocer el caso de un paciente con papalomoyo que viajó hasta Nicaragua en busca del tratamiento, debido a que no lograba conseguirlo en el Hospital San Carlos. Según relató, los médicos le ofrecieron un tratamiento intravenoso alternativo, pero le advirtieron que podría comprometer sus órganos, incluso los riñones; por eso, no lo aceptó.

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de mosquitos hembra infectados del género Lutzomyia. Se trata de una zoonosis, es decir, una enfermedad que puede transmitirse de forma natural entre animales vertebrados y seres humanos.

De acuerdo con datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud, al 17 de junio de 2026 se contabilizaban 369 casos de leishmaniasis en el país: 204 en hombres y 165 en mujeres.

Tras la confirmación de la donación, corresponderá a la CCSS realizar la revisión técnica de la documentación asociada al medicamento y gestionar los procesos logísticos necesarios para su traslado e ingreso al país, conforme a la normativa vigente.

El Ministerio de Salud aseguró que continuará brindando acompañamiento y coordinación interinstitucional para facilitar el proceso y garantizar el acceso oportuno al tratamiento. Además, agradeció al Gobierno peruano por la donación, que permitirá fortalecer la atención de las personas afectadas por esta enfermedad.

Las autoridades recomiendan mantener limpios los alrededores de las viviendas, eliminar residuos orgánicos, instalar mallas en puertas y ventanas, utilizar repelente, vestir ropa que cubra la mayor parte del cuerpo en zonas boscosas y mantener un adecuado control veterinario de las mascotas para reducir el riesgo de infección.