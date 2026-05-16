Personas solidarias llevaron comida a habitantes de calle en San José

La noche de este viernes, un grupo de más de 25 personas pertenecientes a la Iglesia Generación de Reino, ubicada en San Antonio de Coronado, repartió alimentos a cerca de 70 habitantes de calle en distintos puntos de San José.

Llegaron con 11 carros cargados de comida, que fueron distribuidos en sectores como la estación de bomberos de la Metropolitana Sur y la conocida Zona Roja de la capital.

Según relataron a Teletica.com, dentro del equipo de servicio hay personas que en el pasado enfrentaron problemas de drogadicción y hoy se encuentran restauradas. Incluso, durante la jornada se hicieron presentes familias venezolanas que aprovecharon la iniciativa para alimentarse.

La actividad se convirtió en un gesto solidario que buscó brindar apoyo a quienes viven en condición de calle, en medio de la difícil realidad que enfrentan diariamente.

