Personas en condición de calle: crisis nacional que golpea con fuerza a San José

Costa Rica registra 7.133 personas en condición de calle, según datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). De ese total, el 51% se concentra en el cantón central de San José, lo que convierte a la capital en el principal foco de esta problemática a nivel nacional. Le siguen Alajuela, con un 16%, y Puntarenas en tercer lugar. Además, el 84% de esta población es costarricense y el 90% son hombres.



Ante esta realidad, Teletica.com consultó a la Municipalidad de San José sobre las acciones que ha implementado para atender a esta población, así como los desafíos que enfrenta ante la falta de una respuesta articulada desde el Gobierno Central.

Acciones municipales en marcha

La Municipalidad de San José aseguró a este medio que mantiene una atención activa y permanente de la población habitante de calle, mediante una serie de programas, operativos y articulaciones interinstitucionales. Entre las principales acciones destacan:

Registro de personas en situación de calle, con base en datos aportados por el IMAS.

Protocolo para la entrega de donaciones y ayudas sociales a población en condición de calle o vulnerabilidad.

Feria de Servicios y campamento municipal, en coordinación con la iniciativa Chepe se Baña.

Centro Dormitorio municipal para personas en situación de calle.

Capacitación a la Policía Municipal bajo el Modelo de Justicia Restaurativa.

Implementación del proyecto Reintegra San José.

Operativos de cartoneo, prevención, seguridad y recuperación de espacios públicos.

Regulación de casas de empeño y centros de acopio.

Intervención de búnkeres por parte de la Policía Municipal.

Abordaje social desde el Departamento de Servicios Sociales.

Firma de convenios con instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales.

La Municipalidad también explicó que impulsa un proyecto de ley para dotar a los gobiernos locales de mayores herramientas y recursos para enfrentar esta problemática.

Según datos oficiales, la Municipalidad de San José invierte más de ₡2.000 millones anuales en la atención de situaciones relacionadas con la población habitante de calle.

Proyectos futuros y obstáculos

Entre los planes a futuro, la Municipalidad planteó la creación de un nuevo centro dormitorio con un modelo de atención integral, que incluiría asistencia social, procesos de desintoxicación y rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas, así como oportunidades de reinserción sociolaboral.

No obstante, este proyecto fue presentado ante el Concejo Municipal y no obtuvo aprobación, por lo que actualmente se analizan alternativas para brindar estos servicios a la población.

Falta de respuesta del Gobierno Central

Desde el gobierno local se señaló la ausencia de una estrategia integral por parte del Gobierno para atender a las personas en situación de calle. Aunque existe la Política Nacional de Atención de las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle 2016-2026, la Municipalidad afirma que esta no define rutas claras de atención ni garantiza una inversión estatal efectiva.

Además, indican que no existen estrategias territoriales de búsqueda y atención proactiva, lo que fragmenta la respuesta institucional y dificulta la identificación de las múltiples problemáticas que enfrenta esta población.

Reuniones sin resultados concretos

Tras la consulta de si han buscado ayuda con otras instituciones estatales, la Municipalidad de San José explicó que sostuvo reuniones con la Segunda Vicepresidencia de la República y diversas instituciones públicas los días 16 de diciembre de 2024 y 24 de febrero de 2025, en las que se acordó elaborar un protocolo de atención para marzo de 2024. Sin embargo, dicho acuerdo no se cumplió.

"En su lugar, el 29 de setiembre de 2025 se dio a conocer un procedimiento que asigna responsabilidades operativas a los gobiernos locales —como el registro de población y la activación de rutas de atención— sin asignación de presupuesto ni recursos humanos, y sin consulta previa al municipio capitalino", destacó el municipio.

Avances parciales con algunas instituciones

Pese a las limitaciones, la Municipalidad reporta avances puntuales mediante coordinaciones bilaterales con instituciones como:

IMAS, en la cuantificación de la población.

IAFA, con atención móvil, procesos de desintoxicación y directorios de servicios.

Migración y Extranjería, mediante capacitaciones al personal municipal.

Poder Judicial, con formación a la Policía Municipal en justicia restaurativa.

Ministerio de Seguridad Pública, en operativos conjuntos.

Caja Costarricense de Seguro Social, con atención ambulatoria en ferias de servicios.

Sin embargo, otras entidades como la Primera Vicepresidencia, el CONAPAM, el INAMU, el CONAPDIS y el PANI han señalado que no cuentan con alternativas de protección, o bien han solicitado que sea la Municipalidad la que diseñe los proyectos de atención.

Para la Municipalidad de San José, la atención de las personas en situación de calle se ha convertido en una responsabilidad que recae de forma desproporcionada sobre el gobierno local , pese a tratarse de un fenómeno nacional que requiere inversión en áreas como seguridad, salud y ambiente.

Desde lo local, concluyen que persiste la percepción de falta de estrategia, coordinación e inversión sostenida del Gobierno Central, lo que limita una respuesta integral y efectiva ante una problemática que impacta directamente a la ciudadanía.