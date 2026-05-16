Perros son el segundo grupo de animales con más casos de gusano barrenador en el país

Los perros son el segundo grupo de animales que más casos de gusano barrenador reportan este año en el país.



Aunque los casos han bajado, las infecciones por gusano barrenador siguen siendo una preocupación para las autoridades.



En lo que va del año se contabilizan 3.700 casos de esta enfermedad.



Los cantones con más casos son: Upala con 46, San Carlos con 37, Sarapiquí y Osa con 21, y San Ramón con 20.



Las autoridades del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) hacen un llamado para que los productores reporten los casos.



El llamano se hace sobre todo porque otra de las preocupaciones del Seansa son los tipos de animales en los que se reportan casos.



En primer lugar los bovinos con 83% de los casos, seguido de los caninos con un 7%. Esto aumenta el riesgo de que la enfermedad pueda ser transmitida a los humanos.



En caso de identificar las larvas del gusano barrenador, las autoridades piden notificar los casos al número de Whatsapp 8966-6700.

