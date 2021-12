Perro muere tras estar metido cinco horas en el maletero de un bus

Para la joven de 17 años, Dixiana Rodríguez, su perro "Bendi" era como un hijo. Hoy lamenta su pérdida. El pug murió tras permanecer cinco horas metido en el maletero de un bus.

Rodríguez debía transportarse este lunes desde Nosara, Guanacaste, donde vive, hasta Esparza, donde realizaría el rezo por los tres años de fallecido de su abuelito.

No podía dejar a su mascota sola así que decidió llevársela en la caja transportadora. El chofer del bus Santacruzeño de la empresa Alfaro no le permitió llevar al animal a su lado, sino que lo metió en el maletero.

Desde las 8:30 a.m. hasta la 1 p. m. el animal de dos años y medio estuvo metido en el maletero. Durante las paradas que se hicieron, la joven intentó revisar el estado de salud de su perro, pero el chofer no se lo permitía.

"Le dije que si podía ir a verlo y me decía que no porque era una pérdida de tiempo y nos íbamos a atrasar", comentó a este medio la joven estudiante.



Cuando llegaron a su destino, sacaron la caja y notaron que "Bendi" había muerto.

"Me siento demasiado triste por la perdida que tuve, mi perro era como un hijo. Me sentí demasiado mal, entré en una desesperación de pensar cómo él sufrió con ese calor, como gritó, su agonía y no pude hacer nada porque no sabía que estaba en ese estado", mencionó Rodríguez.

Al percatarse de la muerte de su mascota, una pasajera que se subió en la parada de Barco Quebrado le contó que ella había escuchado a un perro llorando desesperadamente dentro del maletero. 

"Una muchacha que se subió al bus escuchó a mi perro llorando y el chofer no me lo comunicó, si yo hubiera sabido me bajaba porque mi perro era mi prioridad y nunca me comunicó, cómo estaba mi perro", agregó la joven.



La reacción del chofer, al descubrir que el perro estaba muerto, fue decirle a la dueña que "el perro estaba muy gordo", sin embargo, Rodríguez asegura que "Bendi" tenía un peso ideal para su raza y edad.

Murió por un golpe de calor

"Bendi" tenía problemas respiratorios, además de ser un animal braquiocefálico y viajar por cinco horas en un ambiente tan caliente le ocasionó un distress respiratorio grave que provocó su muerte aparte de un golpe de calor. Así lo confirmó la doctora Laura Flores, vocal suplente de la junta directiva del Colegio Médicos Veterinarios.

"En cuanto a este caso, si queremos instar como institución a la población en general a que si van a hacer viajes, primero soliciten en la compañía de transportes, iba a ser posible llevar a su animal en la parte de arriba y tomar en cuenta las condiciones climáticas que no favorecen está muy caliente y que si va en el maletero, el área de maletas puede tener menos concentración de oxígeno", señaló Flores.

Abordaje multidisciplinario



Manuel Vega, director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, indicó que este es "un caso lamentable. Nos sentimos consternados de la situación y esperaríamos que a futuro no vuelva a suceder".

Explicó que dentro del transporte público hay una restricción que establece la Ley de Tránsito con respecto a poder viajar con animales, sin embargo, hay una excepción, con animales guía para personas que tienen algún grado de dificultad o discapacidad.

"Hemos considerado la necesidad de hacer un abordaje multidisciplinario y tomando en cuenta al Colegio Veterinario de Costa Rica, al Sistema Nacional de Bienestar Animal y a las Cámaras de Transportes. Porque cada día en el país es sentido el hecho de que las familias tenemos una situación más amplia con respecto a tener un perrito o tener un gatito como mascotas y que eventualmente sea susceptible de viajar con nosotros", agregó Manuel Vega.

Teletica.com intentó llamar a la empresa Alfaro para conocer su versión, pero hasta el momento no ha sido posible contactarlos.