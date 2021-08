¿Permite la Ley de Tránsito llevar bicicletas en el techo del carro?

En los últimos días, la multa a un conductor por llevar bicicletas en un rack de cajuela desató todo tipo de comentarios y dudas. Ante este panorama, las autoridades de la Policía de Tránsito aclararon que no se trata de una “cacería” contra los choferes que lleven bicicletas en esos dispositivos, pero que sí es importante entender y comprender qué dice la ley al respecto.



En el caso de los racks en el techo, el subjefe de la delegación Cartago, Gerald Aguilar, explicó a Teletica.com que estos son más confiables y seguros porque no obstruyen la visibilidad del conductor ni tapan la placa o las luces de "stop" del vehículo.

“Los racks, tanto arriba del techo como atrás, deben tener una cierta medida. Usted no puede montar una estructura para arriba del techo, que sea de un metro para arriba, porque es prohibido. También hay algunas personas que les quitan los aros y dejan solo el marco, por lo mismo, para que no tape las direcciones y el freno”, indicó.

Aunque es más seguro el rack de techo, algunos choferes prefieren el de cajuela porque es más barato y fácil de instalar.

Precios

Este medio analizó los precios de racks que se ofrecen en Internet, si bien la variedad es bastante, la calidad no suele ser la misma.

Los racks de cajuela oscilan entre los 20.000 y los 80.000 colones, con capacidad para dos y tres bicicletas; pero también hay dispositivos de medio millones de colones para cuatro bicicletas, marca Thule. Estos solo se pueden instalar en vehículos altos o 4x4.

Por otro lado, los racks de techo rondan entre los 20.000 colones para una bicicleta y hasta 600.000 colones para tres o incluso cuatro bicicletas.

Los diseños y variedades son muchos. Por eso, las autoridades piden a los conductores asesorarse bien antes de utilizar un dispositivo de estos.

“Siempre es bueno que se cerciore bien si el dispositivo que usted va a andar en su vehículo es el ideal y permitido por la ley, que debe tener cierto estándar de medida de tamaño y que no incumpla con tapar la placa, tapar las luces laterales. ¿Qué pasa si detrás suyo viene un carro muy rápido y este no logra ver cuando usted frena? Téngalo por seguro que va a tener una colisión fuerte contra usted.

“También hay muchas personas que por un tema de vacaciones vienen bien cargados con las maletas, la cama, las sillas, muebles y de todo en el techo y eso es prohibidísimo, aunque venga con un rack en el techo, una sola caja de esas que se caiga, se puede matar un motociclista.

“Si tienen duda, pueden pasar a cualquier delegación del país y preguntar, los oficiales con todo gusto les resolverán las dudas. No estamos enfocados en un tema de que vamos a hacer operativos de rack, vamos a hacer operativos de maletas en el techo”, dijo el subjefe.

Recuerde que por llevar mal colocada la bicicleta o cualquier otro tipo de carga, la multa es de 110.000 colones y equivale a infringir el artículo 122 inciso A de la Ley de Tránsito. Este dice lo siguiente: no podrán circular vehículos que cuenten en su estructura, carrocería, llantas, aros, aditamentos o elementos punzocortantes que constituyan un ángulo vivo o una protuberancia peligrosa.

“En la fotografía se explica más o menos el tipo de sanción al que se puede exponer un conductor si no anda los racks correctamente; pero hay que aclarar una cosa, la Policía de Tránsito como tal, no está enfocada en lastimar a la gente por cosas insignificantes, porque usted sabe que la Ley de Tránsito no hace diferencia de si es bueno o malo, si se utiliza para bien o para mal, está la ley y es lo que se sanciona; pero nosotros somos permisibles en unas cosas, por ejemplo, el polarizado en los vidrios traseros es prohibido, solo está permitido en sus costados, pero eso por un tema de más, uno hace la excepción en muchos casos”, concluyó Aguilar.