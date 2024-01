Peritos critican respuesta de Corte y OIJ ante denuncias sobre condiciones laborales

"Podría decirse que, conociendo nosotros lo que ocurre a lo interno, sus palabras no nos generan mayor tranquilidad ni seguridad de que, concretamente, las acciones eventualmente coordinadas con el Departamento de Gestión Humana resulten efectivas, partiendo de lo expuesto anteriormente sobre la microgestión y la falta de conciencia sobre las dinámicas internas que alteran el ambiente laboral. Aunado a que, por numerosas razones, producto de situaciones que personalmente hemos enfrentado en gestiones con dicha instancia y sobre las cuales no detallaremos en esta nota, tal Departamento parece replicar posiciones rígidas e irreflexivas, que en poco favorecen nuestro 'bienestar', a pesar de lo que promociona.

"No dudamos de que se ocupen de la tarea encomendada documentando por escrito recomendaciones, pero no necesariamente confiamos en que las mismas sean pertinentes a las demás razones por las cuales han tenido lugar las renuncias masivas, o impliquen proponer cambios significativos a las jerarquías en su estilo de gestión del factor humano. Al mismo tiempo, si llegan a considerar la implementación de estrategias propias del 'salario emocional' (por definición, incentivos no económicos), esperamos sea con conocimiento de lo que es e implica, pues también se ha incluido en el discurso institucional casi indiscriminadamente, pero no se materializa, siendo algo que las jerarquías podrían haber analizado y resuelto en los últimos años en alguna medida, pues el Poder Judicial no depende de otras entidades para su ejecución, lo que nos sugiere se ha tratado de falta de interés y voluntad, propio de los estilos autoritarios y de microgestión del factor humano", remarca el escrito.