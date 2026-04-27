Periodistas piden a vecinos de Cervantes romper el silencio por caso Keibril

Los periodistas Rónald Moya y Rodolfo Marín, quienes dieron seguimiento al caso de la bebé Keibril, instaron a los vecinos de la comunidad de Cervantes, en Cartago, a romper el silencio y brindar cualquier dato que contribuya a esclarecer la desaparición de la menor.



El llamado surge tras la publicación del libro “Keibril hundida en el silencio”, en el que ambos comunicadores recopilan información sobre el caso y exponen su preocupación por la falta de respuestas (ver video adjunto en la portada).



Según indicaron, la ausencia de información clave ha impedido conocer qué ocurrió con la niña, por lo que consideran fundamental que personas de la comunidad que tengan conocimiento de los hechos lo compartan.



Los autores sostienen que, a la fecha, el caso continúa rodeado de incertidumbre, lo que motivó la elaboración del libro como un esfuerzo por visibilizar la situación y mantener vigente la búsqueda de la verdad.



Asimismo, recalcaron que cualquier información, por mínima que parezca, podría ser determinante para avanzar en las investigaciones y dar claridad a uno de los casos que ha generado conmoción en el país.



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