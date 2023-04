Periodistas, músicos, deportistas y amigos inundan redes de mensajes por muerte de Gerardo Zamora

Salimos tarde a la cobertura de un naufragio, en la pura frontera norte. No queríamos que se nos hiciera de noche. Tampoco que cerrara el periódico sin la nota, desde Cuajiniquil, en La Cruz de Guanacaste. De ahí que el chofer iba comiendo asfalto, cuando eso no existía la 27, había que atravesar el Aguacate. Doblando por Santa Cruz para enrumbarnos hasta el último cantón del país, no agarramos la curva. Era muy cerrada. Íbamos muy rápido. Rubí contó 5 vueltas de carnera. El carro quedó boca abajo. Yo digo que mi cuerpo se preparó para morir, porque no sentí nada. Era como estar en un sueño, por ratos despierto, a ratos dormido. Estabamos solos, muy al norte de la nada. A como pude, me quité el cinturón y abrí las puertas de los demás. David, el chofer, prensado; el Macho llorando, Rubí haciéndose selfies, cuando no existían los celulares con cámara y yo llamando al 911. En eso apareció un carro blanco. Era Gerardo Zamora. Ellos ya habían hecho la cobertura a la que nosotros, apenas, íbamos. Le dijo al resto de su equipo que se olvidaran de que debían volver al canal temprano con el material. Se enfocaron en cargar nuestras cosas, que no se nos perdiera nada, llevarnos al Ebais y ponernos a salvo. Porque, ahí, no había un alma quién sabe a cuántos kilómetros. ¿Qué hubiéramos hecho sí ese día no apareciera ahí? Como puesto por Dios. Y tomara la iniciativa de hacer a un lado su trabajo para enfocar las fuerzas en nuestra desdicha. Tuve tiempo de agradecérselo. Cada vez que lo veía.

Ese era Zamora. Una vez más. Gracias, Gerardo.