Periodista Karen Dondi es reconocida por 20 años de trayectoria radiofónica en defensa del agro

22 de junio de 2022, 11:46 AM

El Colegio de Periodista y Profesionales de las Ciencias de la Comunicación Colectiva Costa Rica (Colper) otorgó un reconocimiento a la periodista Karen Dondi Vargas por su trayectoria de 20 años en el periodismo radiofónico y su trabajo en defensa del sector agropecuario.

"Me siento muy satisfecha y esto me indica también que el sector agropecuario es importante en el país. Hay gente del sector civil que valora la seguridad alimentaria en Costa Rica. Esto me llena a mí de fuerzas para continuar en un sector difícil a nivel periodístico y empresarial, para que se continúe cosechando. Esta es una puerta más para que continuemos en la lucha por defender el agro y los tres tiempos de comida en nuestro país", declaró la comunicadora a Teletica.com