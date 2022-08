Periodista acude a Sala IV por supuesta orden a ministros para que no le den entrevistas

La periodista Vilma Ibarra, productora y conductora del programa Hablando Claro de Radio Columbia, presentó un recurso de amparo por la presunta orden del Gobierno de no darle entrevistas a ella ni a la también comunicadora Amelia Rueda.



Puntualmente, Ibarra interpuso un recurso contra la ministra de Comunicación, Patricia Navarro, y el jefe de prensa de ese ministerio, Amando Gómez, por presuntas violaciones al derecho al acceso a la información pública, así como la protección de la libre expresión y la libertad de prensa.

Según denuncia la periodista, entre el viernes 8 y sábado 9 de julio recibió cinco llamadas de funcionarios públicos en puestos de jerarquía o en oficinas de comunicación de ministerios e instituciones descentralizadas denunciado que Navarro les envió, vía WhatsApp, la orden de no participar en entrevistas en Hablando Claro o Amelia Rueda.

“Con la intención de verificar la veracidad de lo señalado por mis cinco fuentes y para reconocer a la señora Ministra su derecho al “fairness” (trato imparcial), el sábado 9 de julio de 2022 en horas de la noche me comuniqué con ella en varias ocasiones vía WhatsApp y le pedí que por favor me confirmara o negara si ella había enviado ese mensaje.

“Todos los mensajes mencionados en el hecho anterior fueron respondidos por la Ministra de Comunicación con evasivas. La señora Navarro nunca desmintió haber enviado esas instrucciones, evitó a toda costa responder si lo había hecho e intentó que yo violara mis deberes éticos y legales y le revelara mis fuentes, para fines que no especificó, pero que sin duda presumo. Además, la colega Navarro me advirtió expresamente que yo no podía utilizar nuestra comunicación ni dar a conocer en ningún sentido nuestra conversación por instrucción expresa suya”, dijo Ibarra.